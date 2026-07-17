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AGENDA · NANTES

CLIMAX, Théâtre 100 Noms, NANTES

mardi 13 avril 2027 · Théâtre 100 Noms · NANTES

CLIMAX, Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

Début
mardi 13 avril 2027
Fin
mercredi 14 avril 2027
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 NANTES
Département
Loire-Atlantique
Tarif
15 € à 27 €

CLIMAX 13 et 14 avril 2027 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

15 € à 27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-13T20:15:00+02:00 – 2027-04-13T21:25:00+02:00
Fin : 2027-04-14T20:15:00+02:00 – 2027-04-14T21:25:00+02:00

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime. Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brulant : le dérèglement climatique.

« Faire en sorte que le rire décarbone : la prouesse de la compagnie Zygomatic » LE MONDE
« On est conquis » SORTIR A PARIS
« Bourré d’intelligence » VOSGES MATIN
« Une prouesse, à la fois comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs et mimes » L’INFO TOUT COURT
« Si les Monty Python avaient lu le rapport du Giec » GUILLAUME MEURICE
« Un spectacle protéiforme qui convoque tous les médiums artistiques. Une véritable catharsis où le théâtre joue à plein son rôle libérateur. On dit oui ! » OUEST FRANCE

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/711477-climax »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.
Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime.

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