CLIMAX, Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

CLIMAX 13 et 14 avril 2027 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

15 € à 27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-13T20:15:00+02:00 – 2027-04-13T21:25:00+02:00

Fin : 2027-04-14T20:15:00+02:00 – 2027-04-14T21:25:00+02:00

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime. Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brulant : le dérèglement climatique.

« Faire en sorte que le rire décarbone : la prouesse de la compagnie Zygomatic » LE MONDE

« On est conquis » SORTIR A PARIS

« Bourré d’intelligence » VOSGES MATIN

« Une prouesse, à la fois comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs et mimes » L’INFO TOUT COURT

« Si les Monty Python avaient lu le rapport du Giec » GUILLAUME MEURICE

« Un spectacle protéiforme qui convoque tous les médiums artistiques. Une véritable catharsis où le théâtre joue à plein son rôle libérateur. On dit oui ! » OUEST FRANCE

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/711477-climax »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime.