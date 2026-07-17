CLIMAX, Théâtre 100 Noms, NANTES
mardi 13 avril 2027 · Théâtre 100 Noms · NANTES
Informations pratiques
CLIMAX 13 et 14 avril 2027 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique
15 € à 27 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-13T20:15:00+02:00 – 2027-04-13T21:25:00+02:00
Fin : 2027-04-14T20:15:00+02:00 – 2027-04-14T21:25:00+02:00
Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime. Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brulant : le dérèglement climatique.
« Faire en sorte que le rire décarbone : la prouesse de la compagnie Zygomatic » LE MONDE
« On est conquis » SORTIR A PARIS
« Bourré d’intelligence » VOSGES MATIN
« Une prouesse, à la fois comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs et mimes » L’INFO TOUT COURT
« Si les Monty Python avaient lu le rapport du Giec » GUILLAUME MEURICE
« Un spectacle protéiforme qui convoque tous les médiums artistiques. Une véritable catharsis où le théâtre joue à plein son rôle libérateur. On dit oui ! » OUEST FRANCE
Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/711477-climax »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.
Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime.
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