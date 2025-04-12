Informations pratiques

Rouen

CLÔTURE Cinéma plein air

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Pour la première fois, l’Aître Saint-Maclou se transforme en cinéma à ciel ouvert !

À l’affiche Atlantide, l’empire perdu, un film d’animation familial qui vous emmène à la découverte des mystères de la légendaire cité engloutie.

Apportez de quoi vous installer confortablement et profitez d’une projection sous les étoiles dans ce cadre exceptionnel entre patrimoine, légendes et mondes oubliés, la rencontre entre le film et l’Aître promet une soirée hors du temps ! .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : CLÔTURE Cinéma plein air

L’événement CLÔTURE Cinéma plein air Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité