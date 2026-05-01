Clôture de saison bal trad VS salsa Rue des Remparts Melle

Melle

Clôture de saison bal trad VS salsa

Rue des Remparts Espace Goirand Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

C’est la fin de saison pour la Ronde des Jurons, et ça se fête !

Au programme de l’événement

– 16h30 Ateliers vocaux de La Ronde en l’église St Savinien. Atelier vocal mixte dirigé par Mickaëlle Griffault et chœur des femmes dirigé par Marie Hesse, deux ateliers pour partager la joie de chanter !

– 18h BATTLE TRAD Vs SALSA. Deux danses, deux ambiances quand la salsa et la danse trad s’affrontent et apprennent à se connaître pour mieux s’entremêler !

– 19h Flash mob

– 19h30 Dago anime la pause repas (tartines trad et sandwichs latinos)

– 21h Concerts de Manteca (salsa) et Oblik Trio (guitare, violon, clarinette)

– 23h CIRCUS (latin house electrobalkan electroswing)

Journée gratuite.

Buvette et restauration sur place. .

Rue des Remparts Espace Goirand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 26 30 54 contact@larondedesjurons.org

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English : Clôture de saison bal trad VS salsa

L’événement Clôture de saison bal trad VS salsa Melle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Pays Mellois