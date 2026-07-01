Cloud control, une exposition de l’artiste Alexia Dreschmann Galerie 105 Paris

Informations pratiques

À la croisée de la science, de la photographie et de la poésie, l’exposition s’intéresse à la capacité de l’être humain à intervenir sur les phénomènes atmosphériques. Au cœur de cette recherche, l’ensemencement artificiel des nuages — l’injection de particules d’iodure d’argent afin de provoquer la pluie — devient le point de départ d’une réflexion sur notre désir de maîtriser le vivant.

À partir d’archives de la météorologie, de procédés photographiques expérimentaux et de matériaux sensibles comme le bioplastique à base d’agar-agar, les œuvres brouillent les frontières entre document scientifique et fiction. Les images sont altérées, transformées jusqu’à perdre leur statut de preuve pour devenir des objets où la vérité vacille.

L’exposition revient également sur l’histoire des technologies de modification du climat, des canons à grêle du XIXᵉ siècle aux expérimentations contemporaines, en mettant en lumière leurs enjeux écologiques, politiques et éthiques.

Parmi les œuvres présentées, un vêtement réalisé à partir du patron d’un trench-coat des années 1960, composé d’articles de presse d’époque et de publications récentes, évoque les conséquences humaines des expérimentations de modification artificielle de la pluie. Entre protection, laboratoire et mémoire, il rassemble les traces d’une histoire encore largement méconnue.

Cloud Control interroge notre volonté de contrôler les phénomènes naturels et invite à repenser les relations entre science, pouvoir, environnement et image.

Avec le soutien de :

Les Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris · Mairie du 13ᵉ arrondissement de Paris · Conseil de quartier 13e – 2 Butte aux cailles Daviel Boussingault

Cloud Control est une exposition qui explore les enjeux de la géo-ingénierie et interroge notre rapport aux ressources naturelles transformées, détournées ou surexploitées par l’activité humaine.

Du mercredi 01 juillet 2026 au lundi 24 août 2026 :

gratuit

L’exposition se trouve dans galerie-vitrine au 105 rue de la Glacière, 75013 Paris

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie 105 105 rue de la Glacière 75013 Paris

https://www.quidamdit.com



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