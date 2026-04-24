Club 65 | Après-midi au Jardin partagé du CCAS rue de l’Avenir Langeac

Langeac

Club 65 | Après-midi au Jardin partagé du CCAS

rue de l’Avenir Jardin partagé du CCAS Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Un après-midi au Jardin Partagé du CCAS avec animation surprise, dégustation…

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rue de l’Avenir Jardin partagé du CCAS Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Langeac’s CCAS organizes Club 65 events for people aged 60 and over. An afternoon at the CCAS Jardin Partagé with surprise entertainment, tasting…

L’événement Club 65 | Après-midi au Jardin partagé du CCAS Langeac a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier