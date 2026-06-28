Club Brat SUPERSONIC Paris

CLUB BRAT (22h30)

(Noise punk – Peterborough, UK)

CLUB BRAT est un groupe de punk/noise pop à haute intensité, mêlant guitares déchiquetées, dissonances aux basses puissantes et rythmes explosifs. Originaire de Peterborough et désormais basé entre Bristol et Londres, ce quintette s’est formé en 2023 et s’est rapidement forgé une réputation grâce à ses concerts imprévisibles et à son esprit DIY implacable.

Leur prochain EP, 4 Songs (septembre 2025, VENN Records), a été enregistré avec les meilleurs ingénieurs de la scène underground et masterisé par Bob Weston de Shellac, incarnant la tradition Albini d’une production brute et sans fioritures. Le groupe a également travaillé avec Don Zientara des Inner Ear Studios, qui les a décrits comme : « Une locomotive… qui sait VRAIMENT mettre ça en musique. »

S’inspirant de Fugazi, Idles et The Pixies, CLUB BRAT défie toute catégorisation facile, se définissant plutôt par une urgence brute et une énergie provocatrice. Comme le prévient Steve Ignorant de CRASS : « Passez à côté de ce groupe à vos risques et périls. »

https://clubbrat.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 17 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Fugazi, Gilla Band & IDLES

Le samedi 17 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T19:00:00+02:00_2026-10-17T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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