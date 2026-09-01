Club Ciné Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Tous les deux mois, la médiathèque vous accueille pour discuter de cinéma en toute convivialité.

Un temps d’échange pour parler de cinéma, partager vos coups de cœur, évoquer des cinéastes, découvrir de nouveaux films…

Le Club est organisé tous les deux mois, le samedi de 10h30 à 12h30.

Les prochaines dates du Club en 2026 :

– 26 septembre

– 24 octobre

– 28 novembre

Participez à notre Club Ciné pour échanger autour du cinéma.

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le samedi 24 octobre 2026

de 10h30 à 12h30

Le samedi 28 novembre 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:30:00+02:00

fin : 2026-11-28T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:30:00+02:00;2026-10-24T10:30:00+02:00_2026-10-24T12:30:00+02:00;2026-11-28T10:30:00+02:00_2026-11-28T12:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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