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Club Ciné Médiathèque James Baldwin Paris

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque James Baldwin · Paris

Club Ciné Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Médiathèque James Baldwin
Adresse
10 Bis rue Henri Ribière
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Tous les deux mois, la médiathèque vous accueille pour discuter de cinéma en toute convivialité.

Un temps d’échange pour parler de cinéma, partager vos coups de cœur, évoquer des cinéastes, découvrir de nouveaux films…

Le Club est organisé tous les deux mois, le samedi de 10h30 à 12h30.

Les prochaines dates du Club en 2026 :

– 26 septembre

– 24 octobre

– 28 novembre

Participez à notre Club Ciné pour échanger autour du cinéma.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le samedi 24 octobre 2026
de 10h30 à 12h30
Le samedi 28 novembre 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-11-28T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:30:00+02:00;2026-10-24T10:30:00+02:00_2026-10-24T12:30:00+02:00;2026-11-28T10:30:00+02:00_2026-11-28T12:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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