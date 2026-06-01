Club couture Le Foirail Bouglon
Club couture Le Foirail Bouglon samedi 20 juin 2026.
Bouglon
Club couture
Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Amener sa machine
10h groupe débutant à intermédiaire
11h groupe avancé à expert
Par les Fils de Tif .
Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
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English : Club couture
L’événement Club couture Bouglon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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