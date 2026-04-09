Club Créa – mai-juin Médiathèque Marguerite Duras Paris
Club Créa – mai-juin Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 30 mai 2026.
Ateliers intergénérationnels sur inscription : 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr
Samedis – 15h – à partir de 10 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La plupart des machines du Bibliofab, qui peuvent être utilisées lors d’un Club Créa, s’utilisent grâce à un logiciel dédié.
Mai
SAMEDI 30 MAI : Bamboo day
Venez découvrir notre imprimante 3D multicouleurs
Juin
SAMEDI 6 JUiN : Atelier fabrication de broche en tissu
Venez fabriquer un papillon en tissu, à la main et à la machine.
SAMEDI 13 JUIN : Fête du bibliofab
Venez montrer vos projets et vos réalisations ! Avec goûter participatif
SAMEDI 27 JUIN : surprise ! club créa selon vos envies
Les Clubs Créa permettent de découvrir de nombreuses thématiques et pratiques.
Du samedi 30 mai 2026 au samedi 27 juin 2026 :
samedi
de 15h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras
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