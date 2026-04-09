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Club Créa – mai-juin Médiathèque Marguerite Duras Paris

Club Créa – mai-juin Médiathèque Marguerite Duras Paris

Club Créa – mai-juin Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Marguerite Duras

Adresse : 115, rue de Bagnolet

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Ateliers intergénérationnels sur inscription : 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Samedis – 15h – à partir de 10 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La plupart des machines du Bibliofab, qui peuvent être utilisées lors d’un Club Créa, s’utilisent grâce à un logiciel dédié.

Mai

SAMEDI 30 MAI : Bamboo day

Venez découvrir notre imprimante 3D multicouleurs

Juin

SAMEDI 6 JUiN : Atelier fabrication de broche en tissu

Venez fabriquer un papillon en tissu, à la main et à la machine.

SAMEDI 13 JUIN : Fête du bibliofab

Venez montrer vos projets et vos réalisations ! Avec goûter participatif

SAMEDI 27 JUIN : surprise ! club créa selon vos envies

broche papillon

Les Clubs Créa permettent de découvrir de nombreuses thématiques et pratiques.
Du samedi 30 mai 2026 au samedi 27 juin 2026 :
samedi
de 15h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras


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