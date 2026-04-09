Club Créa – mai-juin Médiathèque Marguerite Duras Paris

Ateliers intergénérationnels sur inscription : 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Samedis – 15h – à partir de 10 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La plupart des machines du Bibliofab, qui peuvent être utilisées lors d’un Club Créa, s’utilisent grâce à un logiciel dédié.

Mai

SAMEDI 30 MAI : Bamboo day

Venez découvrir notre imprimante 3D multicouleurs

Juin

SAMEDI 6 JUiN : Atelier fabrication de broche en tissu

Venez fabriquer un papillon en tissu, à la main et à la machine.

SAMEDI 13 JUIN : Fête du bibliofab

Venez montrer vos projets et vos réalisations ! Avec goûter participatif

SAMEDI 27 JUIN : surprise ! club créa selon vos envies

Les Clubs Créa permettent de découvrir de nombreuses thématiques et pratiques.

Du samedi 30 mai 2026 au samedi 27 juin 2026 :

samedi

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



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