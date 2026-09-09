Club de lecture Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) Istres

Informations pratiques

Istres

Club de lecture

Samedi 26 septembre 2026 de 10h à 12h.

Samedi 31 octobre 2026 de 10h à 12h.

Samedi 28 novembre 2026 de 10h à 12h. Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28

Les bibliothécaires du pôle Littératures vous proposent de partager un moment convivial d’échanges et découvertes littéraires.

Au programme, conseils et nouveautés. Et si vous le souhaitez, vous pouvez présenter vos coups de coeur.

Si vous n’êtes pas disponible pour cette séance, ce club se déroule tous les derniers samedis du mois. .

Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 63

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English :

The librarians in the Literature section invite you to join them for a friendly gathering of conversation and literary discoveries.

L’événement Club de lecture Istres a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Istres