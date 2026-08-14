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Club de lecture : La littérature des grands espaces Médiathèque Hélène Berr Paris

samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris

Club de lecture : La littérature des grands espaces Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Hélène Berr
Adresse
70 rue de Picpus
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Venu notamment des États-Unis, le nature writing se retrouve aujourd’hui dans beaucoup de publications et nous avons sélectionné les suivantes :

Venez échanger avec nous sur ces lectures et / ou sur vos propres coups de coeur autour de cette thématique !

C’est la reprise de nos clubs de lecture où nous vous proposons la lecture commune de deux romans et deux bandes dessinées : inspirées par l’automne de la science, dont la thématique cette année est le biomimétisme, nous avons eu envie de lire des ouvrages où la nature a un rôle central.
Le samedi 31 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T16:00:00+02:00_2026-10-31T17:30:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr


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