Club de lecture : La littérature des grands espaces Médiathèque Hélène Berr Paris
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris
Informations pratiques
Venu notamment des États-Unis, le nature writing se retrouve aujourd’hui dans beaucoup de publications et nous avons sélectionné les suivantes :
- La montagne d’encre de Nicolas Debon
- L’homme-chevreuil de Geoffroy Delorme, Jean-Denis Pendanx et Vincent Zabus, disponible également en BD numérique
- Réponse du silence de Max Frisch, disponible également en livre numérique
- Je chante et la montagne danse d’Irene Solà, disponible également en livre numérique
Venez échanger avec nous sur ces lectures et / ou sur vos propres coups de coeur autour de cette thématique !
C’est la reprise de nos clubs de lecture où nous vous proposons la lecture commune de deux romans et deux bandes dessinées : inspirées par l’automne de la science, dont la thématique cette année est le biomimétisme, nous avons eu envie de lire des ouvrages où la nature a un rôle central.
Le samedi 31 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T16:00:00+02:00_2026-10-31T17:30:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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