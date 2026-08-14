Club de lecture : La littérature des grands espaces Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Venu notamment des États-Unis, le nature writing se retrouve aujourd’hui dans beaucoup de publications et nous avons sélectionné les suivantes :

Venez échanger avec nous sur ces lectures et / ou sur vos propres coups de coeur autour de cette thématique !

C’est la reprise de nos clubs de lecture où nous vous proposons la lecture commune de deux romans et deux bandes dessinées : inspirées par l’automne de la science, dont la thématique cette année est le biomimétisme, nous avons eu envie de lire des ouvrages où la nature a un rôle central.

Le samedi 31 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T17:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T16:00:00+02:00_2026-10-31T17:30:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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