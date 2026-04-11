Club de lecture Les Pagineurs ! Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Club de lecture Les Pagineurs !

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Un moment convivial pour échanger autour des tes lectures préférées et aider les bibliothécaires à choisir les livres de la médiathèque.

Les Pagineurs c’est un moment chaleureux pour les passionné.e.s de lecture !

Tu pourras parler des livres que tu as adorés, mais aussi faire des découvertes, échanger avec d’autres lecteur.ice.s et aider les bibliothécaires à choisir les livres à acheter pour la médiathèque.

Si tu es timide, pas de soucis, tu as le droit de venir juste pour écouter !

Pour les CM1 CM2 6ème, sans les parents.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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L’événement Club de lecture Les Pagineurs ! Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération