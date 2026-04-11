Club de lecture Les Pagineurs ! Médiathèque de Vernon Vernon
Club de lecture Les Pagineurs ! Médiathèque de Vernon Vernon samedi 23 mai 2026.
Vernon
Club de lecture Les Pagineurs !
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Un moment convivial pour échanger autour des tes lectures préférées et aider les bibliothécaires à choisir les livres de la médiathèque.
Les Pagineurs c’est un moment chaleureux pour les passionné.e.s de lecture !
Tu pourras parler des livres que tu as adorés, mais aussi faire des découvertes, échanger avec d’autres lecteur.ice.s et aider les bibliothécaires à choisir les livres à acheter pour la médiathèque.
Si tu es timide, pas de soucis, tu as le droit de venir juste pour écouter !
Pour les CM1 CM2 6ème, sans les parents.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club de lecture Les Pagineurs !
L’événement Club de lecture Les Pagineurs ! Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Atelier Jeux de cartes Lorcana et Star Wars Unlimited Médiathèque de Vernon Vernon 11 avril 2026
- Lupin dans la Ville Escape Game géant Vernon 11 avril 2026
- Atelier Sprite Comics Médiathèque de Vernon Vernon 11 avril 2026
- Stage aquarelle Approche botanique Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon 18 avril 2026
- Théâtre Un Polar Spaghetti Théâtre du Campus Vernon 25 avril 2026