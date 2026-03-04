Club de lecture : les Tulalus, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Club de lecture : les Tulalus 23 mai et 4 juillet Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Vous lisez un peu, beaucoup, passionnément ?

Rejoignez-nous pour discuter de vos coups de cœur et récolter quelques idées de lectures, dans une ambiance conviviale, autour d’un gâteau et d’un thé…

Découvrez également le club Les Tulalus sur Facebook.

3e étage – Salle VDM

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mathildeleman@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.49.83 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/groups/Tulalus/?locale=fr_FR »}]

Rejoignez-nous pour discuter de vos coups de cœur et récolter quelques idées de lectures Lecture club

Julita de Pixabay