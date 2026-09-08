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Club de lecture – « L’insoutenable légèreté de l’être » de Kundera Le marais – coffee-shop (adresse communiquée par mail) Paris

dimanche 13 septembre 2026 · Le marais - coffee-shop (adresse communiquée par mail) · Paris

Club de lecture – « L’insoutenable légèreté de l’être » de Kundera Le marais – coffee-shop (adresse communiquée par mail) Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le marais - coffee-shop (adresse communiquée par mail)
Adresse
Le marais
Ville
75004 Paris
Département
Paris

⚠️ Adresse du coffee-shop communiquée par mail en amont de la rencontre

❤️‍ Prochaine rencontre littéraire – on va parler liberté, politique, existence et amour.

De
tous mes book clubs, c’est le premier dont le m’est encore inconnu. Je
ne l’ai jamais lu, et j’ai hâte de le découvrir et d’en parler avec
vous, en se confiant d’abord sur nos parcours de vie et réflexions.
L’intrigue autour du contexte de la répression politique, des
personnages dépendants ou encore des pensées mêmes de l’auteur
m’intéresse particulièrement.

Rendez-vous dimanche pro à 11h15 pour en discuter autour d’un café à plusieurs ☕️

Rendez-vous dimanche 13 septembre pour discuter autour de l’œuvre « L’insoutenable légèreté de l’être » , autour d’un café et pâtisseries.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 11h30 à 13h30
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T14:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T11:30:00+02:00_2026-09-13T13:30:00+02:00

Le marais – coffee-shop (adresse communiquée par mail) Le marais  75004 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/club-de-lecture-linsoutenable-legerete-de-letre-de-kundera-tickets-1999860078329 thatitclub@gmail.com


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