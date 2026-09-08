dimanche 13 septembre 2026 · Le marais - coffee-shop (adresse communiquée par mail) · Paris

Informations pratiques

⚠️ Adresse du coffee-shop communiquée par mail en amont de la rencontre

❤️‍ Prochaine rencontre littéraire – on va parler liberté, politique, existence et amour.

De

tous mes book clubs, c’est le premier dont le m’est encore inconnu. Je

ne l’ai jamais lu, et j’ai hâte de le découvrir et d’en parler avec

vous, en se confiant d’abord sur nos parcours de vie et réflexions.

L’intrigue autour du contexte de la répression politique, des

personnages dépendants ou encore des pensées mêmes de l’auteur

m’intéresse particulièrement.

Rendez-vous dimanche pro à 11h15 pour en discuter autour d’un café à plusieurs ☕️

Rendez-vous dimanche 13 septembre pour discuter autour de l’œuvre « L’insoutenable légèreté de l’être » , autour d’un café et pâtisseries.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 11h30 à 13h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T14:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T11:30:00+02:00_2026-09-13T13:30:00+02:00

Le marais – coffee-shop (adresse communiquée par mail) Le marais 75004 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/club-de-lecture-linsoutenable-legerete-de-letre-de-kundera-tickets-1999860078329 thatitclub@gmail.com



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