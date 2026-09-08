Club de lecture – « L’insoutenable légèreté de l’être » de Kundera Le marais – coffee-shop (adresse communiquée par mail) Paris
dimanche 13 septembre 2026 · Le marais - coffee-shop (adresse communiquée par mail) · Paris
Informations pratiques
⚠️ Adresse du coffee-shop communiquée par mail en amont de la rencontre
❤️ Prochaine rencontre littéraire – on va parler liberté, politique, existence et amour.
De
tous mes book clubs, c’est le premier dont le m’est encore inconnu. Je
ne l’ai jamais lu, et j’ai hâte de le découvrir et d’en parler avec
vous, en se confiant d’abord sur nos parcours de vie et réflexions.
L’intrigue autour du contexte de la répression politique, des
personnages dépendants ou encore des pensées mêmes de l’auteur
m’intéresse particulièrement.
Rendez-vous dimanche pro à 11h15 pour en discuter autour d’un café à plusieurs ☕️
Rendez-vous dimanche 13 septembre pour discuter autour de l’œuvre « L’insoutenable légèreté de l’être » , autour d’un café et pâtisseries.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 11h30 à 13h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T14:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T11:30:00+02:00_2026-09-13T13:30:00+02:00
Le marais – coffee-shop (adresse communiquée par mail) Le marais 75004 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/club-de-lecture-linsoutenable-legerete-de-letre-de-kundera-tickets-1999860078329 thatitclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu Le marais – coffee-shop (adresse communiquée par mail) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS 8 septembre 2026
- STAGE COLLAGE – TECHNIQUE MIXTES ÉRARD Paris 8 septembre 2026
- Yoga Vinyasa avec Shakti Candela Kiosque Citoyen du 12e PARIS 8 septembre 2026
- Dessin vital : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 8 septembre 2026
- Écrivain public Médiathèque Virginia Woolf Paris 8 septembre 2026