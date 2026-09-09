UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brest

Club de lecture, Médiathèque Cavale Blanche, Brest

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Cavale Blanche · Brest

Club de lecture, Médiathèque Cavale Blanche, Brest

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Cavale Blanche
Adresse
place Jack London, 29200 Brest, France
Ville
29200 Brest
Département
Finistère

Club de lecture Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Cavale Blanche Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Un rendez-vous littéraire pour échanger et partager nos lectures coup de cœur ou coup de gueule dans une ambiance conviviale et détendue.

Médiathèque Cavale Blanche place Jack London, 29200 Brest, France Brest 29200 Finistère Bretagne 0298005870 https://bibliotheque.brest-metropole.fr/iguana/www.main.cls?surl=brest
Biblis en folie 2026

©Freepik

À voir aussi à Brest (Finistère)