AGENDA · Brest
Club de lecture, Médiathèque Cavale Blanche, Brest
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Cavale Blanche · Brest
Informations pratiques
Club de lecture Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Cavale Blanche Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Un rendez-vous littéraire pour échanger et partager nos lectures coup de cœur ou coup de gueule dans une ambiance conviviale et détendue.
Médiathèque Cavale Blanche place Jack London, 29200 Brest, France Brest 29200 Finistère Bretagne 0298005870 https://bibliotheque.brest-metropole.fr/iguana/www.main.cls?surl=brest
Biblis en folie 2026
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