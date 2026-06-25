Club de lecture Médiathèque James Baldwin Paris
Club de lecture Médiathèque James Baldwin Paris samedi 10 octobre 2026.
Vous souhaitez découvrir de nouveaux livres et faire le plein d’idées de lectures ? Vous avez envie de mettre en lumière un auteur, une autrice ou de faire découvrir un ou plusieurs livres ?
Chaque mois, la médiathèque vous
accueille pour discuter littérature(s), en toute convivialité autour d’un café
et de quelques gourmandises….
Le Club est organisé chaque mois, le samedi de 10h30 à 12h30.
Les prochaines dates du Club en 2026/2027 :
– 10 octobre
– 14 novembre
– 12 décembre
– 9 janvier
– 13 février
– 13 mars
– 10 avril
– 15 mai
– 12 juin
Chaque mois, la médiathèque vous accueille pour discuter littérature(s) en toute convivialité.
Le samedi 15 mai 2027
de 10h30 à 12h30
Le samedi 12 juin 2027
de 10h30 à 12h30
Le samedi 13 mars 2027
de 10h30 à 12h30
Le samedi 10 avril 2027
de 10h30 à 12h30
Le samedi 09 janvier 2027
de 10h30 à 12h30
Le samedi 13 février 2027
de 10h30 à 12h30
Le samedi 14 novembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T13:30:00+02:00
fin : 2027-06-12T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T12:30:00+02:00;2026-11-14T10:30:00+02:00_2026-11-14T12:30:00+02:00;2026-12-12T10:30:00+02:00_2026-12-12T12:30:00+02:00;2027-01-09T10:30:00+02:00_2027-01-09T12:30:00+02:00;2027-02-13T10:30:00+02:00_2027-02-13T12:30:00+02:00;2027-03-13T10:30:00+02:00_2027-03-13T12:30:00+02:00;2027-04-10T10:30:00+02:00_2027-04-10T12:30:00+02:00;2027-05-15T10:30:00+02:00_2027-05-15T12:30:00+02:00;2027-06-12T10:30:00+02:00_2027-06-12T12:30:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 25 juin 2026
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 25 juin 2026
- Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris 25 juin 2026
- Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris 25 juin 2026
- Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris 25 juin 2026