Club de lecture Médiathèque James Baldwin Paris

Vous souhaitez découvrir de nouveaux livres et faire le plein d’idées de lectures ? Vous avez envie de mettre en lumière un auteur, une autrice ou de faire découvrir un ou plusieurs livres ?

Chaque mois, la médiathèque vous

accueille pour discuter littérature(s), en toute convivialité autour d’un café

et de quelques gourmandises….

Le Club est organisé chaque mois, le samedi de 10h30 à 12h30.

Les prochaines dates du Club en 2026/2027 :

– 10 octobre

– 14 novembre

– 12 décembre

– 9 janvier

– 13 février

– 13 mars

– 10 avril

– 15 mai

– 12 juin

Chaque mois, la médiathèque vous accueille pour discuter littérature(s) en toute convivialité.

Le samedi 15 mai 2027

de 10h30 à 12h30

Le samedi 12 juin 2027

de 10h30 à 12h30

Le samedi 13 mars 2027

de 10h30 à 12h30

Le samedi 10 avril 2027

de 10h30 à 12h30

Le samedi 09 janvier 2027

de 10h30 à 12h30

Le samedi 13 février 2027

de 10h30 à 12h30

Le samedi 14 novembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le samedi 12 décembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le samedi 10 octobre 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T13:30:00+02:00

fin : 2027-06-12T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T12:30:00+02:00;2026-11-14T10:30:00+02:00_2026-11-14T12:30:00+02:00;2026-12-12T10:30:00+02:00_2026-12-12T12:30:00+02:00;2027-01-09T10:30:00+02:00_2027-01-09T12:30:00+02:00;2027-02-13T10:30:00+02:00_2027-02-13T12:30:00+02:00;2027-03-13T10:30:00+02:00_2027-03-13T12:30:00+02:00;2027-04-10T10:30:00+02:00_2027-04-10T12:30:00+02:00;2027-05-15T10:30:00+02:00_2027-05-15T12:30:00+02:00;2027-06-12T10:30:00+02:00_2027-06-12T12:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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