Club de lecture Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Club de lecture

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 14:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Présentation des 5 romans du prix des lecteurs pour Etranges lectures .

Gratuit .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux