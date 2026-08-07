Club de lecture Rentrée littéraire Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Club de lecture Rentrée littéraire

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Découverte de la rentrée littéraire

Découverte de la rentrée littéraire .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Club de lecture Rentrée littéraire

A Look at the New Literary Season

L’événement Club de lecture Rentrée littéraire Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux