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Club de lecture Rentrée littéraire Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Club de lecture Rentrée littéraire Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Club de lecture Rentrée littéraire

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Découverte de la rentrée littéraire
Découverte de la rentrée littéraire   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Club de lecture Rentrée littéraire

A Look at the New Literary Season

L’événement Club de lecture Rentrée littéraire Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux

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