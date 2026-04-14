Club de lecture spécial été Médiathèque centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye
Club de lecture spécial été Médiathèque centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye samedi 23 mai 2026.
Signy-l’Abbaye
Club de lecture spécial été
Médiathèque centre social Yves Coppens 27 rue de Thin Signy-l’Abbaye Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-20
Participez à un club de lecture spécial été à la médiathèque de Signy l’Abbaye. Rendez-vous les samedis 23 mai et 20 juin à 10h. Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
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Médiathèque centre social Yves Coppens 27 rue de Thin Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 93 02 contact@mediathequesignylabbaye.fr
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English :
Join a special summer book club at the Signy l’Abbaye media library. Saturdays May 23 and June 20 at 10am. Discover the rest of the Pages de Saisons program
L’événement Club de lecture spécial été Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme
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