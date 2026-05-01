Signy-l’Abbaye

Improvisations musicales

Place de l’église Saint Michel Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Rendez-vous à l’église Saint Michel de Signy l’Abbaye le dimanche 17 mai à 17h pour de l’improvisation musicale.

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Place de l’église Saint Michel Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 87 26 bernard.boucher12@wanadoo.fr

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English :

Join us on Sunday May 17 at 5pm for musical improvisation at the church of Saint Michel in Signy l’Abbaye.

L’événement Improvisations musicales Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme