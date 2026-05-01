Improvisations musicales Signy-l’Abbaye
Improvisations musicales Signy-l’Abbaye dimanche 17 mai 2026.
Signy-l’Abbaye
Improvisations musicales
Place de l’église Saint Michel Signy-l’Abbaye Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Rendez-vous à l’église Saint Michel de Signy l’Abbaye le dimanche 17 mai à 17h pour de l’improvisation musicale.
.
Place de l’église Saint Michel Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 87 26 bernard.boucher12@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Sunday May 17 at 5pm for musical improvisation at the church of Saint Michel in Signy l’Abbaye.
L’événement Improvisations musicales Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Signy-l'Abbaye (Ardennes)
- Club de lecture spécial été Médiathèque centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye 23 mai 2026
- Ardenn’Rock 2026 Rue de l’Abbaye Signy-l’Abbaye 3 juillet 2026
- Atelier d’illustration avec CSIL Signy l’Abbaye Médiathèque Centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye 16 septembre 2026
- Mycologie, à la découverte des champignons Signy-l’Abbaye 24 octobre 2026