BILLET INCLUANT la papeterie du club (marque-pages + sticker) ainsi que le livre numérique offert !

❤️‍ Prochaine rencontre littéraire – on va parler féminisme et construction de soi

Vous avez sûrement déjà entendu parler de Virginia Woolf, autrice anglaise du classique « une chambre à soi ».

Elle

expliquait déjà à l’époque à partir de la fin du XIXè siècle, que les

femmes, pour trouver leur paix et se construire, avaient besoin d’écrire

et d’avoir leur « espace personnel » (safe place, pour adopter un langage moderne).

On en pense quoi aujourd’hui ? Les femmes ont-elles réellement du temps pour elles ?

Est ce que l’indépendance répond à leur paix ? Et comment les hommes, de leur côté, trouvent leur paix ?

Rendez-vous dimanche 12 avril matin prochain pour en discuter autour d’un café à plusieurs ☕️

Rendez-vous dimanche 12/04 pour discuter autour de l’œuvre féministe « Une chambre à soi » de Virginia Woolf, autour d’un café et pâtisseries.

Le dimanche 12 avril 2026

de 11h30 à 13h30

payant

BILLET INCLUANT la papeterie du club (marque-pages + sticker) ainsi que le livre numérique offert !

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T14:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T11:30:00+02:00_2026-04-12T13:30:00+02:00

Coffee-shop Le marais 75003 Adresse communiquée lors de l’inscriptionParis

https://www.eventbrite.fr/e/club-de-lecture-une-chambre-a-soi-de-virginia-woolf-tickets-1986407768107?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true



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