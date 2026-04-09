Club de lecture – « Une chambre à soi » de Virginia Woolf Coffee-shop Paris
Club de lecture – « Une chambre à soi » de Virginia Woolf Coffee-shop Paris dimanche 12 avril 2026.
BILLET INCLUANT la papeterie du club (marque-pages + sticker) ainsi que le livre numérique offert !
❤️ Prochaine rencontre littéraire – on va parler féminisme et construction de soi
Vous avez sûrement déjà entendu parler de Virginia Woolf, autrice anglaise du classique « une chambre à soi ».
Elle
expliquait déjà à l’époque à partir de la fin du XIXè siècle, que les
femmes, pour trouver leur paix et se construire, avaient besoin d’écrire
et d’avoir leur « espace personnel » (safe place, pour adopter un langage moderne).
On en pense quoi aujourd’hui ? Les femmes ont-elles réellement du temps pour elles ?
Est ce que l’indépendance répond à leur paix ? Et comment les hommes, de leur côté, trouvent leur paix ?
Rendez-vous dimanche 12 avril matin prochain pour en discuter autour d’un café à plusieurs ☕️
Rendez-vous dimanche 12/04 pour discuter autour de l’œuvre féministe « Une chambre à soi » de Virginia Woolf, autour d’un café et pâtisseries.
Le dimanche 12 avril 2026
de 11h30 à 13h30
payant
BILLET INCLUANT la papeterie du club (marque-pages + sticker) ainsi que le livre numérique offert !
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T14:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T11:30:00+02:00_2026-04-12T13:30:00+02:00
Coffee-shop Le marais 75003 Adresse communiquée lors de l’inscriptionParis
https://www.eventbrite.fr/e/club-de-lecture-une-chambre-a-soi-de-virginia-woolf-tickets-1986407768107?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true
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