CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac Place Bellegarde Bergerac
vendredi 18 septembre 2026 · Place Bellegarde · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac
Place Bellegarde Ludothèque Espace Bellegarde Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 16:00:00
Date(s) :
2026-09-18
CLUB DES JOUEURS Envie de découvrir des nouveaux jeux sans se prendre la tête ? .
Place Bellegarde Ludothèque Espace Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
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English : CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac
FAMILY VIDEO GAMES ANIMATION: Come and play with your child. Ages 12 and up.
Free with registration.
L’événement CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-08-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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