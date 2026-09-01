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CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac Place Bellegarde Bergerac

vendredi 18 septembre 2026 · Place Bellegarde · Bergerac

CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac Place Bellegarde Bergerac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Bellegarde
Adresse
Ludothèque Espace Bellegarde
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Bergerac

CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac

Place Bellegarde Ludothèque Espace Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 16:00:00

Date(s) :
2026-09-18

CLUB DES JOUEURS Envie de découvrir des nouveaux jeux sans se prendre la tête ?   .

Place Bellegarde Ludothèque Espace Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17  ludotheque@la-cab.fr

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English : CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac

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L’événement CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-08-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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