CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac Place Bellegarde Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac

Place Bellegarde Ludothèque Espace Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 16:00:00

Date(s) :

2026-09-18

CLUB DES JOUEURS Envie de découvrir des nouveaux jeux sans se prendre la tête ? .

Place Bellegarde Ludothèque Espace Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

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English : CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac

FAMILY VIDEO GAMES ANIMATION: Come and play with your child. Ages 12 and up.

Free with registration.

L’événement CLUB DES JOUEURS | Ludothèque de Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-08-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides