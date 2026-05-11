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Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots Médiathèque de Vernon Vernon

Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots Médiathèque de Vernon Vernon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Vernon

Adresse : 12 avenue Victor Hugo

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vernon

Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots

Le club des lecteurs est un club de lecture autogéré, en co-construction avec une lectrice qui le présentera. Vous pourrez échanger autour de vos lectures et coup de coeur, avec d’autres passionnés !

Pour adulte et ado.
Entrée libre.   .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 

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L’événement Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots Vernon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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