Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots Médiathèque de Vernon Vernon
Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots Médiathèque de Vernon Vernon samedi 27 juin 2026.
Vernon
Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots
Le club des lecteurs est un club de lecture autogéré, en co-construction avec une lectrice qui le présentera. Vous pourrez échanger autour de vos lectures et coup de coeur, avec d’autres passionnés !
Pour adulte et ado.
Entrée libre. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
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L’événement Club des lecteurs Le titre de ce livre comporte au moins 6 mots Vernon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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