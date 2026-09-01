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Club des lecteurs Sévérac d’Aveyron

samedi 26 septembre 2026 · Sévérac d'Aveyron

Club des lecteurs Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
Rue Signelongue
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif

Sévérac d’Aveyron

Club des lecteurs

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Les bénévoles de la médiathèque et des bibliothèques de villages vous invitent à discuter autour de vos lectures préférées !

Rendez-vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron.
Au programme échanges de coups de cœur, découvertes d’auteurs, discussions spontanées et plaisir partagé de feuilleter, raconter, transmettre.
Un rendez-vous simple et chaleureux, ouvert à toutes et à tous, pour célébrer ce que la lecture a de meilleur créer du lien.   .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21  bibliotheque@severacdaveyron.fr

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English :

Volunteers from the mediatheque and village libraries invite you to chat about your favourite reads!

L’événement Club des lecteurs Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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