Club des lecteurs Sévérac d’Aveyron
samedi 26 septembre 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Club des lecteurs
Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Les bénévoles de la médiathèque et des bibliothèques de villages vous invitent à discuter autour de vos lectures préférées !
–
Rendez-vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron.
Au programme échanges de coups de cœur, découvertes d’auteurs, discussions spontanées et plaisir partagé de feuilleter, raconter, transmettre.
Un rendez-vous simple et chaleureux, ouvert à toutes et à tous, pour célébrer ce que la lecture a de meilleur créer du lien. .
Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr
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English :
Volunteers from the mediatheque and village libraries invite you to chat about your favourite reads!
L’événement Club des lecteurs Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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