Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Club des lecteurs

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les bénévoles de la médiathèque et des bibliothèques de villages vous invitent à discuter autour de vos lectures préférées !

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Rendez-vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron.

Au programme échanges de coups de cœur, découvertes d’auteurs, discussions spontanées et plaisir partagé de feuilleter, raconter, transmettre.

Un rendez-vous simple et chaleureux, ouvert à toutes et à tous, pour célébrer ce que la lecture a de meilleur créer du lien. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

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English :

Volunteers from the mediatheque and village libraries invite you to chat about your favourite reads!

L’événement Club des lecteurs Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)