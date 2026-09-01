Halte-jeux à Recoules Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron
jeudi 10 septembre 2026 · Recoules-Prévinquières · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Halte-jeux à Recoules
Recoules-Prévinquières Avenue Victorin Mas Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22 2026-11-05 2026-11-19 2026-12-03 2026-12-17
Des temps d’accueils collectifs (haltes-jeux, ateliers, manifestations festives…) sont proposés aux jeunes enfants accompagnés par un adulte (famille ou professionnel).
Retrouvez vos prochains rendez-vous en itinérance à Recoules (avenue Victorin Mas). .
Recoules-Prévinquières Avenue Victorin Mas Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
Group activities (playgroups, workshops, festive events, etc.) are offered to young children accompanied by an adult (family member or professional).
L’événement Halte-jeux à Recoules Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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