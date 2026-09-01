Halte-jeux à Recoules Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Halte-jeux à Recoules

Recoules-Prévinquières Avenue Victorin Mas Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-10

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22 2026-11-05 2026-11-19 2026-12-03 2026-12-17

Des temps d’accueils collectifs (haltes-jeux, ateliers, manifestations festives…) sont proposés aux jeunes enfants accompagnés par un adulte (famille ou professionnel).

Retrouvez vos prochains rendez-vous en itinérance à Recoules (avenue Victorin Mas). .

Recoules-Prévinquières Avenue Victorin Mas Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

Group activities (playgroups, workshops, festive events, etc.) are offered to young children accompanied by an adult (family member or professional).

L’événement Halte-jeux à Recoules Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)