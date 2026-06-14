CLUB HUMIDE PRIDE with Le Bal des Putxs et Dérapage Le Point Ephémère Paris dimanche 28 juin 2026.

Club Humide est fière de se joindre à l’iconique Bal des Putxs et aux marseillais de Dérapage pour vous proposer une édition after pride et after sun. Une édition pensée pour vous réhydrater après avoir marché toute la journée sur l’asphalte brûlant des rues de Paris. Inondons ensemble le Point Éphémère, club au centre de notre douce Capitale, bordée par la Seine. Un refuge moite pour danser fort, pour s’aimer fort et pour transpirer ensemble jusqu’au petit matin.

Au programme :

– Des DJ sets very housy sexy et salé par Club Humide et Dérapage, (aquaplaning assuré)

– Une bulle de performance militante et nécessaire servie par Le Bal des Putxs et de la transpiration à n’en plus pouvoir.

– Performance drag très moussante par Crème Fraîche

Laissez les paillettes couler avec la sueur.

Laissez la nuit vous tremper tout entier.

Club Humide est là pour vous faire fondre jusqu’au lever du soleil.

Be proud, be loud, be sweaty

Club Humide, la nuit est à nous.

On va annoncer seulement les collectifs, le Bal des Putxs et Dérapage qui seront avec nous. (Finalement on part sur le collectif de Marseille Dérapage, car Jelly Fist n’était finalement plus disponible).

On prévoit le déroulé suivant :

DJ set : Fallon 23H/1H

Showcase du Bal des Putxs : 1H à 1H15

DJ set : Feroui 1H15 à 3H15

Drag performance : Crème Fraiche 3H15 à 3H20

DJ set : Lucifer 3H20 à 05H00

Une nuit pour devenir liquide. Une nuit pour dissoudre les frontières. Une nuit pour faire glisser nos identités, Une nuit pour tout effacer et tout recommencer.

Le samedi 27 juin 2026

de 23h00 à 05h00

payant

De 11 à 18 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T23:00:00+02:00_2026-06-27T05:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

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