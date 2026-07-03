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Club lecture | Le futur Rue Henri Dignac Égletons

jeudi 3 décembre 2026 · Rue Henri Dignac · Égletons

Club lecture | Le futur Rue Henri Dignac Égletons

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue Henri Dignac
Adresse
Bibliothèque municipale
Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Tarif

Égletons

Club lecture | Le futur

Rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 14:30:00
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Le futur est un sujet complexe qui a inspiré de nombreux auteurs, faites découvrir votre dystopie favorite durant le club lecture !
Tout public.
Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr   .

Rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 

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English : Club lecture | Le futur

L’événement Club lecture | Le futur Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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