Club lecture | Le futur Rue Henri Dignac Égletons
jeudi 3 décembre 2026 · Rue Henri Dignac · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Club lecture | Le futur
Rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 14:30:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Le futur est un sujet complexe qui a inspiré de nombreux auteurs, faites découvrir votre dystopie favorite durant le club lecture !
Tout public.
Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92
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English : Club lecture | Le futur
L’événement Club lecture | Le futur Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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