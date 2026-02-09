Club lecture

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Avant de prendre la route du désert de Gobi pour y terminer l’écriture d’un roman, Jean-Sébastien vous propose un Club lecture autour des littératures de la Route de la soie. Fidèle à l’esprit du rendez-vous, chacune et chacun pourra également y partager ses dernières découvertes de lecture.

Cette année encore, Puzzle vous invite à son Club lecture adultes. Pendant 1h30, venez partager vos coups de coeur mais également vos déceptions littéraires !

Au Club lecture, on parle aussi de ces adaptations ciné qui maltraitent parfois nos romans préférés ou des dernières sorties culturelles qui nous ont transportés.

À partir de 16 ans.Tout public

.

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Before heading off to the Gobi Desert to finish writing a novel, Jean-Sébastien invites you to join him for a Book Club on the literatures of the Silk Road. In keeping with the spirit of the event, everyone will be able to share their latest reading discoveries.

Once again this year, Puzzle invites you to its Adult Book Club. For 1h30, come and share your literary favourites and disappointments!

At the Club lecture, we’ll also talk about the film adaptations that sometimes mistreat our favorite novels, or the latest cultural releases that have swept us off our feet.

Ages 16 and up.

L’événement Club lecture Thionville a été mis à jour le 2026-02-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME