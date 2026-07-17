Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Bordeaux-Lac · Bordeaux
Informations pratiques
Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Vous adorez passer des heures à lire en dévorant vos mangas préférés ? Ou bien vous espérez découvrir de nouvelles séries passionnantes ?
Vous aimez regarder les anime de Hayao Miyazaki, Isao Takahata ou encore Mamoru Hosoda ?
Alors plongez dans l’univers fascinant et singulier du manga en rejoignant le ClubManga de la bibliothèque Bordeaux-Lac.
Prochain rendez-vous le samedi 19 septembre à partir de 10h30.
Sur inscription à partir de 11 ans, auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Partage et découverte autour des mangas
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