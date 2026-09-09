Club Manga avec un interprète LSF, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Flora Tristan · Bordeaux
Informations pratiques
Club Manga avec un interprète LSF Mercredi 14 octobre, 16h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00
Tu es passionné.e par les mangas et les animés, ces bande-dessinées venues tout droit du Japon ? Inscris-toi au Club Manga et découvre de nouvelles pépites qui te feront plonger tout droit dans de nouvelles aventures.
Un interprête en langue des signes sera là pour accompagner toutes les personnes sourdes dans la découverte des mangas !
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Pour découvrir et choisir les futurs mangas de la bibliothèque avec un interprète en Langue des Signes Manga LSF
Visuel généré avec Canva
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