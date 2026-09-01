Club nature 2 6 ans Bort-les-Orgues
mercredi 23 septembre 2026 · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Bort-les-Orgues
Club nature 2 6 ans
Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Reprise du club nature 2-6 ans
Découvrir, s’amuser et s’émerveiller dans la nature !
Des moments ludiques et pédagogiques pour découvrir le monde qui nous entoure.
Construire une cabane, observer les insectes, s’initier au land art ou aux couleurs végétales, le Club
Nature est animé par une animatrice nature diplômée et expérimentée, pour entrainer les enfants dans des
aventures passionnantes.
Si vos enfants souhaitent partager cette envie avec d’autres enfants de leur âge, rejoignez-nous!
Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail
contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, l’âge des
enfants.
Plus d’informations www.lavitamineverte.fr
Places limitées
Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche ou des baskets, un sac à dos et de
l’eau. .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr
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English : Club nature 2 6 ans
L’événement Club nature 2 6 ans Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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