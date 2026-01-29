Wimereux

Club Nautique de Wimereux Régate de Ligue Planche à voile Extrem Gliss

Bd Thiriez Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

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Bd Thiriez Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 18 54 club@cnwimereux.com

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English :

L’événement Club Nautique de Wimereux Régate de Ligue Planche à voile Extrem Gliss Wimereux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale