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Club Nautique de Wimereux Régate de Ligue Planche à voile Extrem Gliss Wimereux

Club Nautique de Wimereux Régate de Ligue Planche à voile Extrem Gliss Wimereux vendredi 2 octobre 2026.

Adresse : Bd Thiriez

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 2 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Tarif :

Wimereux

Club Nautique de Wimereux Régate de Ligue Planche à voile Extrem Gliss

Bd Thiriez Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-02

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Bd Thiriez Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 18 54  club@cnwimereux.com

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English :

L’événement Club Nautique de Wimereux Régate de Ligue Planche à voile Extrem Gliss Wimereux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

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