Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris samedi 11 avril 2026.
Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 11 avril, 23h00 9/12€
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Tropical vibes Party encore un samedi soir au Punk Paradise !!
RDV le samedi 11 avril à Paris 11 avec une nouvelle édition de CLUB TROPICALIA pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés ! ☀️ ✨
★|★▬▬▬▬ CLUB TROPICALIA ▬▬▬▬★|★
⎃ CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A PARIS 11 ⎃
◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗
11 AVRIL ۞ PUNK PARADISE (Paris 11) ۞ 23H-5H
#latino #afro #reggaeton #caribbean #brazil #tropical
PAF : 9€ (+frais) en prevente // 12€ sur place
⌲ Shotgun : [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-11-4](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-11-4)
⌲ DICE : [https://link.dice.fm/Ga3a2ab00542](https://link.dice.fm/Ga3a2ab00542)
❉|❉ ▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬ ❉|❉
⎃ CLUBBING AFRO/LATINO/BRAZIL/CARAIBES ⎃
★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)
★ GHOST NEBULA ★
(Urban Tropical/Afro/Amapiano)
★ GROOVALIZACION DJs ★
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
❉|❉ ▬▬ I N F O S ▬▬ ❉|❉
SAM. 11 AVRIL 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-11T23:59:00.000+02:00
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https://shotgun.live/events/club-tropicalia-11-4
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris
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