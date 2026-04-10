Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 11 avril, 23h00 9/12€

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !

Tropical vibes Party encore un samedi soir au Punk Paradise !!

RDV le samedi 11 avril à Paris 11 avec une nouvelle édition de CLUB TROPICALIA pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés ! ☀️ ✨

★|★▬▬▬▬ CLUB TROPICALIA ▬▬▬▬★|★

⎃ CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A PARIS 11 ⎃

◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗

11 AVRIL ۞ PUNK PARADISE (Paris 11) ۞ 23H-5H

#latino #afro #reggaeton #caribbean #brazil #tropical

PAF : 9€ (+frais) en prevente // 12€ sur place

⌲ Shotgun : [https://shotgun.live/events/club-tropicalia-11-4](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-11-4)

⌲ DICE : [https://link.dice.fm/Ga3a2ab00542](https://link.dice.fm/Ga3a2ab00542)

❉|❉ ▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬ ❉|❉

⎃ CLUBBING AFRO/LATINO/BRAZIL/CARAIBES ⎃

★ DJ CUCURUCHO ★

(Tropical vibes)

★ GHOST NEBULA ★

(Urban Tropical/Afro/Amapiano)

★ GROOVALIZACION DJs ★

(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)

❉|❉ ▬▬ I N F O S ▬▬ ❉|❉

SAM. 11 AVRIL 23H-5H

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T23:59:00.000+02:00

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https://shotgun.live/events/club-tropicalia-11-4

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



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