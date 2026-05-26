Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 30 mai, 23h00 9/12€

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !

TROPICAL VIBES PARTY au PUNK PARADISE spéciale FOOT ET FIESTA avec DIFFUSION GRATUITE DU MATCH PSG-ARSENAL des 18h SUR GRAND ECRAN suivi de Clubbing all night long !!

TROPICAL VIBES PARTY au PUNK PARADISE à Paris 11 pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés ! ☀️ ✨

★|★▬▬▬▬ CLUB TROPICALIA ▬▬▬▬★|★

⎃ CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A PARIS 11 ⎃

#latino #afro #reggaeton #caribbean #brazil #tropical

◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗

PAF : 9€ (+frais) en prevente // 12€ sur place

Free Pass av. 23h30 (quantité limitée !!) ‼️

⚡ Link shotgun en bio

SAM. 30 MAI 23H-5H

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier // Oberkampf // St Ambroise

@punkparadise.off @groovalizacion.radio @nafe.sta_paris @alexinpaname @turn_upers @sorties.paris @holaqtaloff @afrovibesparis @myafroweek @ousortirparis @pils_paricilasortie @sortiraparis.officiel @panamenfete @djcucurucho_tonigroova @nl_paris75 @alexinpaname

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T23:59:00.000+02:00

1

https://shotgun.live/events/club-tropicalia-30-5

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

