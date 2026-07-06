Informations pratiques

Munster

Club vosgien Autour du Rouge Gazon

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 07:30:00

fin : 2026-09-17 15:00:00

Date(s) :

2026-09-17

5 heures de marche, 12 km, 550 m de dénivelé (3/5).

Jeudi 17 septembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée AUTOUR DU ROUGE GAZON, passant par le Lac des Perches et les lacs du Petit et du Grand Neuweiher. Le Rouge Gazon a été nommé ainsi en raison de violents combats pendant la guerre de 14-18.

Départ à 7 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 5 heures de marche, 12 km, 550 m de dénivelé. Inscription souhaitée avant le 15 septembre auprès du guide Jean-Daniel CHAPOT tel 07 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

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English :

5-hour hike, 12 km, 550 m elevation gain (3/5).

L’événement Club vosgien Autour du Rouge Gazon Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster