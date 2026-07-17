Informations pratiques

Munster

Club Vosgien Balade au fil de l’eau à Munster

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 14:00:00

fin : 2026-10-25 16:30:00

Date(s) :

2026-10-25

2 heures de marche, 6 km, 50 m de dénivelé, facile (1/5).

Dimanche 25 octobre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une BALADE AU FIL DE L’EAU sur le circuit à thème de la ville de Munster qui vous emmène entre ancien lavoir restauré, parc aux arbres remarquables, étang, ponts, canaux, affluents et ouvrages hydrauliques le long de la Fecht.

Départ à 14 heures place de la Gare à Munster, 2 heures de marche, 6 km, 50 m de dénivelé, facile (1/5). Guide Jacques BOULANGER tel 03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2-hour hike, 6 km, 50 m elevation gain, easy (1/5).

L’événement Club Vosgien Balade au fil de l’eau à Munster Munster a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster