Club Vosgien Balade au fil de l’eau à Munster Munster
dimanche 25 octobre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Club Vosgien Balade au fil de l’eau à Munster
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25 16:30:00
Date(s) :
2026-10-25
2 heures de marche, 6 km, 50 m de dénivelé, facile (1/5).
Dimanche 25 octobre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une BALADE AU FIL DE L’EAU sur le circuit à thème de la ville de Munster qui vous emmène entre ancien lavoir restauré, parc aux arbres remarquables, étang, ponts, canaux, affluents et ouvrages hydrauliques le long de la Fecht.
Départ à 14 heures place de la Gare à Munster, 2 heures de marche, 6 km, 50 m de dénivelé, facile (1/5). Guide Jacques BOULANGER tel 03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr
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English :
2-hour hike, 6 km, 50 m elevation gain, easy (1/5).
L’événement Club Vosgien Balade au fil de l’eau à Munster Munster a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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