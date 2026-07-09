Informations pratiques

Munster

Club Vosgien Corcieux

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 07:45:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

7 heures de marche, 19 km, 390 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Dimanche 27 septembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à CORCIEUX par Mariemont, Haut de Hermefosse, St Jacques, Moyennel Mont et le col de la Gueule du Loup. Paysages variés entre prairies et forêts.

Départ à 7 h 45 place de la Gare à Munster en covoiturage (prévoir 5€ par personne, trajet 55 min). Repas tiré du sac. 7 heures de marche, 19 km, 390 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription souhaitée auprès du guide Jean-Marc PAULI tel 06 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr

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English :

7-hour hike, 19 km, 390 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club Vosgien Corcieux Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster