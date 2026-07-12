Informations pratiques

Munster

Club vosgien Du lac de Blanchemer à la tourbière de Machais

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-10-18

5 heures de marche, 16 km, 650 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Dimanche 18 octobre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée du LAC DE BLANCHEMER à la TOURBIÈRE DE MACHAIS. Belle randonnée dans la nature qui revêt ses couleurs automnales. Nous admirerons le lac de Blanchemer et le lac de la Lande avant de rejoindre les crêtes (Hohneck, source de la Moselotte) et la tourbière du Machais, exceptionnelle par sa biodiversité.

Départ à 9 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 5 heures de marche, 16 km, 650 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription obligatoire avant le 17 octobre auprès de la guide Emilie LEJOUR tel 06 76 08 04 90 emilielejour@hotmail.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 08 04 90 emilielejour@hotmail.fr

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English :

5-hour hike, 16 km, 650 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club vosgien Du lac de Blanchemer à la tourbière de Machais Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster