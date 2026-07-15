Club Vosgien La Transhumance Munster
dimanche 13 septembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Club Vosgien La Transhumance
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-09-13
3 h 30 de marche aller-retour, 11 km, 390 m de dénivelé (difficulté 2/5).
Dimanche 13 septembre 2026, le Club Vosgien vous propose une balade gratuite à la rencontre de la transhumance. Départ à 9 h 30 de la gare de Munster par le sentier du panorama et le Reichakerkopf qui recèle des vestiges de la guerre 14-18, jusqu’au col du Sattel où nous attendrons l’arrivée du troupeau vers 11 h (boissons, saucisses…). Redescente avec le troupeau le chemin forestier, arrivée à Munster vers 13h.
3 h 30 de marche aller-retour, 11 km, 390 m de dénivelé (difficulté 2/5). Guide Jacques BOULANGER tel 03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr
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English :
A 3-hour-30-minute round-trip hike, 11 km, 390 m of elevation gain (difficulty 2/5).
L’événement Club Vosgien La Transhumance Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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