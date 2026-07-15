Informations pratiques

Munster

Club Vosgien La Transhumance

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

3 h 30 de marche aller-retour, 11 km, 390 m de dénivelé (difficulté 2/5).

Dimanche 13 septembre 2026, le Club Vosgien vous propose une balade gratuite à la rencontre de la transhumance. Départ à 9 h 30 de la gare de Munster par le sentier du panorama et le Reichakerkopf qui recèle des vestiges de la guerre 14-18, jusqu’au col du Sattel où nous attendrons l’arrivée du troupeau vers 11 h (boissons, saucisses…). Redescente avec le troupeau le chemin forestier, arrivée à Munster vers 13h.

3 h 30 de marche aller-retour, 11 km, 390 m de dénivelé (difficulté 2/5). Guide Jacques BOULANGER tel 03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 3-hour-30-minute round-trip hike, 11 km, 390 m of elevation gain (difficulty 2/5).

L’événement Club Vosgien La Transhumance Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster