Club Vosgien Le château du Schwartzenbourg Munster
dimanche 20 septembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Club Vosgien Le château du Schwartzenbourg
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
2 h 30 de marche, 7 km, 230 m de dénivelé, facile (1/5)
Dimanche 20 septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine, la ville de Munster et le Club Vosgien vous proposent de découvrir les ruines du CHATEAU DU SCHWARTZENBOURG et sa légende de la Dame Blanche.
Départ à 9h30 place de la gare à Munster. 2 h 30 de marche, 7 km, 230 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit ! Inscription obligatoire auprès de la Guide Elisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr
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English :
2 hours and 30 minutes of walking, 7 km, 230 m elevation gain, easy (1/5)
L’événement Club Vosgien Le château du Schwartzenbourg Munster a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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