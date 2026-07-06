Club vosgien Le circuit du Moenchberg Munster
samedi 21 novembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Club vosgien Le circuit du Moenchberg
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21 16:30:00
Date(s) :
2026-11-21
6 km, 220 m de dénivelé, facile (1/5).
Samedi 21 novembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade sur LE CIRCUIT DU MOENCHBERG. Jolie balade dans la forêt aux couleurs automnales.
Départ à 14 heures place de la Gare à Munster, 2 heures de marche, 6 km, 220 m de dénivelé, facile (1/5). Guide Gérard HEINRICH tel 06 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr
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English :
6 km, 220 m elevation gain, easy (1/5).
L’événement Club vosgien Le circuit du Moenchberg Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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