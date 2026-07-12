Club vosgien Les Trois Épis Munster
jeudi 1 octobre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Club vosgien Les Trois Épis
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-01 13:30:00
fin : 2026-10-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-01
2 h 30 de marche, 7 km, 170 m de dénivelé, facile (1/5).
Jeudi 1er octobre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une MARCHE DOUCE AUX TROIS ÉPIS. Perchée à 650 mètres d’altitude, la station climatique des Trois-Épis est un lieu de quiétude et de ressourcement. Son histoire commence en 1491 lorsqu’un forgeron aurait eu une apparition de la Vierge Marie.
Départ à 13 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, 2 h 30 de marche, 7 km, 170 m de dénivelé, facile (1/5). Guide Daniel FREY tel 06 87 79 18 51 dlgy7887@gmail.com
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 79 18 51 dlgy7887@gmail.com
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English :
2 hours and 30 minutes of walking, 7 km, 170 m elevation gain, easy (1/5).
L’événement Club vosgien Les Trois Épis Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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