Informations pratiques

Munster

Club Vosgien Linthal, Hilsen et le Klintzkopf

Place de la gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 09:00:00

fin : 2026-09-24 16:00:00

Date(s) :

2026-09-24

5 heures de marche, 14 km, 550 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5).

Jeudi 24 septembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers LINTHAL, HILSEN et le KLINTZKOPF avec de magnifiques points de vue sur le vallon de Wasserbourg, la vallée de Guebwiller et jusqu’à la plaine d’Alsace… et peut-être même les Alpes par temps clair !

Départ à 9 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 5 heures de marche, 14 km, 550 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5). Inscription obligatoire avant le 22 septembre auprès de la guide Sylviane WERNERT tel 06 81 04 55 39 wernert68.s@gmail.com

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 04 55 39 wernert68.s@gmail.com

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English :

5-hour hike, 14 km, 550 m elevation gain, moderate difficulty (2/5).

L’événement Club Vosgien Linthal, Hilsen et le Klintzkopf Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster