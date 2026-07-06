Informations pratiques

Munster

Club vosgien Sentier des bunkers de Burnhaupt-le-Bas

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-19 13:30:00

fin : 2026-11-19 18:00:00

Date(s) :

2026-11-19

2 h 30 de marche, 9 km, 20 m de dénivelé, facile (2/5).

Jeudi 19 novembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée sur LE SENTIER DES BUNKERS DE BURNHAUPT LE BAS. Vestiges militaires de la Grande Guerre entre lac et forêt.

Départ à 13 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, 2 h 30 de marche, 9 km, 20 m de dénivelé, facile (2/5). Inscription souhaitée avant le 17 novembre auprès du guide Jean-Daniel CHAPOT tel 07 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

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English :

2 hours and 30 minutes of walking, 9 km, 20 m elevation gain, easy (2/5).

L’événement Club vosgien Sentier des bunkers de Burnhaupt-le-Bas Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster