Clued’Istres #2 Mythe et Logique l’offrande disparue Château des Baumes Istres
Clued’Istres #2 Mythe et Logique l’offrande disparue Château des Baumes Istres samedi 11 juillet 2026.
Istres
Clued’Istres #2 Mythe et Logique l’offrande disparue
Samedi 11 juillet 2026 de 14h à 19h30.
Départ toutes les 15mn.
Samedi 29 août 2026 de 14h à 19h30.
Départ toutes les 15mn. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-29 19:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-29
Après des siècles de conflits, les plus grands héros de la mythologie grecque organisent une rencontre exceptionnelle pour tenter de rétablir la paix entre les peuples. Mais avant le début des négociations, une précieuse offrande disparaît mystérieusement
Dans ce Cluedo mêlant logique, enquête et mythologie grecque, à vous de découvrir qui est le coupable, quel objet a été volé… et pourquoi. .
Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
After centuries of conflict, the greatest heroes of Greek mythology organise an extraordinary gathering in an attempt to restore peace between the peoples. But before the negotiations begin, a precious offering mysteriously disappears.
L’événement Clued’Istres #2 Mythe et Logique l’offrande disparue Istres a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Istres
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