Cluedo géant : l’Affaire du manuscrit de Léonard, CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours, Tours

Informations pratiques

Cluedo géant : l’Affaire du manuscrit de Léonard 19 et 20 septembre CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au cœur d’une fiction historique, vous mènerez l’enquête sur la mystérieuse disparition du Codex sur le vol des oiseaux, carnet de Léonard de Vinci qui était exposé à Tours en 1956, l’année de la création du CESR. À travers l’analyse d’indices et l’interrogation de témoins, vous découvrirez les coulisses de la naissance du CESR, ainsi que ses réseaux locaux et nationaux.

Jauge limitée – sur inscription : cesr.univ-tours.fr

Durée : 2h environ

CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours 59 Rue Néricault-Destouches 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 36 77 61 https://cesr.univ-tours.fr/ Le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance est un centre de formation et de recherche spécialisée sur la Renaissance (CNRS-Université de Tours-Ministère de la Culture) créé en 1956. Il est installé dans une ancienne maison canoniale du XVe siècle. Il a la particularité de posséder une tour du Xe siècle, remaniée au XIIIe siècle. La salle Saint-Martin voûtée sur sept nervures profilées d’un tore date de cette restauration du XIIIe siècle. Site non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil

Au cœur d’une fiction historique, vous mènerez l’enquête sur la mystérieuse disparition du Codex sur le vol des oiseaux, carnet de Léonard de Vinci qui était exposé à Tours en 1956, l’année de la du …

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