Cluedo géant : Le western, Médiathèque Louis-Aragon, Chartres

Informations pratiques

Cluedo géant : Le western Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Louis-Aragon Eure-et-Loir

En continu, à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Plongez au cœur du Far West et menez l’enquête ! Dans ce Cluedo grandeur nature, shérifs, bandits et chercheurs d’or devront démasquer le coupable.

Animé par Hugin et Ratatosk

Médiathèque Louis-Aragon Passage des Poètes 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237884520 https://mediatheque.chartres.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.chartres.fr »}] a médiathèque Louis-Aragon, située au forum de la Madeleine, propose des collections adultes et jeunesse imprimées, des CD lus, des revues et quotidiens en prêt ou en consultation sur place ainsi qu’un espace multimédia pour les abonnés signataires de la charte d’accès internet.

La proximité du forum de la Maison pour tous et de la salle Doussineau font de la bibliothèque un acteur culturel important sur la quartier de la Madeleine. Parking à proximité

Biblis en folie 2026

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