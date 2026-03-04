Co-Lanta Stade du Bruas Mazet-Saint-Voy
Co-Lanta Stade du Bruas Mazet-Saint-Voy mercredi 12 août 2026.
Co-Lanta
Stade du Bruas RDV Halle Fermière Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant supplémentaire
Date et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Différentes épreuves d’adresse, de rapidité, de stratégie. Tactiques et orientation sont les mettre mots pour gagner !
Stade du Bruas RDV Halle Fermière Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Various tests of skill, speed and strategy. Tactics and orientation are the key to winning!
L’événement Co-Lanta Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon