Co-Lanta Stade du Bruas Mazet-Saint-Voy

Co-Lanta

Stade du Bruas RDV Halle Fermière Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant supplémentaire

Date :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Différentes épreuves d’adresse, de rapidité, de stratégie. Tactiques et orientation sont les mettre mots pour gagner !

.

English :

Various tests of skill, speed and strategy. Tactics and orientation are the key to winning!

L’événement Co-Lanta Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon