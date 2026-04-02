Coal Folk & Country Ensisheim
jeudi 8 octobre 2026 · Ensisheim
Informations pratiques
Ensisheim
Coal Folk & Country
7 rue de la Liberté Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 21:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Inspiré de la country pacifiste de Woodie Guthrie et résolument tourné vers la folk revival de Bob Dylan, Coal interprète avec brio cette musique sensible et intimiste qui nous vient du folklore américain.
Il transpose cette tradition musicale populaire à sa manière, loin des clichés, avec profondeur et sincérité.
Entre idéal pacifiste et contestation révolutionnaire, entre rêveries et constats amers, il nous transporte d’une rive à une autre en nous berçant d’accords majeurs et mineurs, nous faisant passer par toute la palette de nos émotions et nous remplissant d’une humeur nostalgique qui fait du bien, simplement. 0 .
7 rue de la Liberté Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54
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English :
L’événement Coal Folk & Country Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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