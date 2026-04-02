UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ensisheim

Coal Folk & Country Ensisheim

jeudi 8 octobre 2026 · Ensisheim

Coal Folk & Country Ensisheim

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
7 rue de la Liberté
Ville
68190 Ensisheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Ensisheim

Coal Folk & Country

7 rue de la Liberté Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 21:30:00

Date(s) :
2026-10-08

Inspiré de la country pacifiste de Woodie Guthrie et résolument tourné vers la folk revival de Bob Dylan, Coal interprète avec brio cette musique sensible et intimiste qui nous vient du folklore américain.

Il transpose cette tradition musicale populaire à sa manière, loin des clichés, avec profondeur et sincérité.

Entre idéal pacifiste et contestation révolutionnaire, entre rêveries et constats amers, il nous transporte d’une rive à une autre en nous berçant d’accords majeurs et mineurs, nous faisant passer par toute la palette de nos émotions et nous remplissant d’une humeur nostalgique qui fait du bien, simplement. 0  .

7 rue de la Liberté Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Coal Folk & Country Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Centre Haut-Rhin Ensisheim

À voir aussi à Ensisheim (Haut-Rhin)