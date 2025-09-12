Cocarde d’Or L’ Amphithéâtre romain Arles

Lundi 6 juillet 2026 à partir de 17h30.

Toujours le 1er lundi de juillet. L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 38 EUR

Début : 2026-07-06 17:30:00

2026-07-06

Le premier lundi de juillet, a lieu la Cocarde d’or (qui vit le jour le 2 juillet 1928) dans les arènes d’Arles. Il s’agit de la course phare de la saison, la grande et belle fête de la bouvine et la plus prestigieuse des courses camarguaises.

En 2011 pour fêter son 80ème anniversaire, la Cocarde d’Or redevenait une course libre ouverte à tous les razeteurs, il fallait oser, ce fut un triomphe. Du 1er vainqueur Granito en 1928 au dernier, ils ont tous rêvé de gagner ce trophée, le plus prestigieux de la course camarguaise.



Après l’Abrivado longue, rendez-vous aux arènes d’Arles pour la Cocarde d’Or, organisée par Ludi Arles Organisation.

Cette année, ne manquez pas la plus prestigieuse des courses camarguaises ! .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70

English :

On the first Monday of July, the Cocarde d’Or (which was created on 2 July 1928) takes place in the Arles arena. This is the flagship race of the season, the great and beautiful festival of the bouvine and the most prestigious of the Camargue races.

German :

Am ersten Montag im Juli findet in den Arenen von Arles das Rennen Cocarde d’or (das am 2. Juli 1928 ins Leben gerufen wurde) statt. Es handelt sich um das wichtigste Rennen der Saison, das große und schöne Fest der Bouvine und das prestigeträchtigste der Camargue-Rennen.

Italiano :

Il primo lunedì di luglio, la Cocarde d’Or (creata il 2 luglio 1928) si svolge nell’arena di Arles. Questa è la gara di punta della stagione, la grande e bella festa della bouvine e la più prestigiosa delle corse della Camargue.

Espanol :

El primer lunes de julio se celebra la Cocarde d’Or (creada el 2 de julio de 1928) en la arena de Arles. Se trata de la carrera emblemática de la temporada, la gran y hermosa fiesta de la rambla y la más prestigiosa de las carreras de la Camarga.

